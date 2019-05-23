В Монголии бушуют природные пожары
Из-за сильной засухи и ветра огонь быстро распространился на большую территорию.
В монгольской провинции Сэлэнгэ бушуют лесостепные пожары.
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Из-за сильной засухи и ветра огонь быстро распространился на большую территорию, передает Xinhua со ссылкой на Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии.
В настоящее время для тушения пожаров задействованы одна единица пожарной техники и 13 сотрудников Главного управления по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, в Мехико (Мексика) объявлен режим чрезвычайной экологической ситуации из-за загрязнения воздуха дымом от лесных пожаров.
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