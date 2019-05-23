В Монголии бушуют природные пожары

11:48, 23 мая 2019
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Из-за сильной засухи и ветра огонь быстро распространился на большую территорию.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В монгольской провинции Сэлэнгэ бушуют лесостепные пожары.

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Из-за сильной засухи и ветра огонь быстро распространился на большую территорию, передает Xinhua со ссылкой на Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии.

В настоящее время для тушения пожаров задействованы одна единица пожарной техники и 13 сотрудников Главного управления по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в Мехико (Мексика) объявлен режим чрезвычайной экологической ситуации из-за загрязнения воздуха дымом от лесных пожаров.

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Теги: #лесной пожар
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