В Монголии бушуют природные пожары

Из-за сильной засухи и ветра огонь быстро распространился на большую территорию.

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В монгольской провинции Сэлэнгэ бушуют лесостепные пожары.

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Из-за сильной засухи и ветра огонь быстро распространился на большую территорию, передает Xinhua со ссылкой на Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии.

В настоящее время для тушения пожаров задействованы одна единица пожарной техники и 13 сотрудников Главного управления по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в Мехико (Мексика) объявлен режим чрезвычайной экологической ситуации из-за загрязнения воздуха дымом от лесных пожаров.