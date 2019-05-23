На Закарпатье из-за ливней подтоплено более 30 домов

Из-за перелива воды остановлено движение на автодороге государственного значения «Мукачево-Рогатин».

Дожди подтопили Закарпатье / У ГСЧС Украины в Закарпатской области

На территории Закарпатской области по состоянию на 06:00 23 мая подтоплен 31 жилой дом, 71 домохозяйство, 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, а также повреждены 6 мостовых переходов, разрушено 650 погонных метров берегоукреплений.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

По данным УГСЧС, в результате интенсивных осадков в виде дождя, прошедших в течение 21-22 мая 2019 года, на территории Закарпатской области произошло подтопление сельскохозяйственных угодий, домохозяйств и жилых домов. Пострадали уже 5 районов области.

Больше всего повреждений на территории Иршавского района: здесь разрушены три мостовых перехода, повреждены берегоукрепления, подтоплены сотни гектаров сельскохозяйственных угодий. В с. Ольховка произошел перелив воды через автодорогу государственного значения «Мукачево-Рогатин» длиной около 150 м и высотой 10 см. Движение приостановлено.

В Хустском и Виноградовском районах зафиксированы подтопления домохозяйств, пастбищ, сельхозугодий. На Виноградовщине на отрезке автодороги между селами В. Комяты и Шаланки подтоплен отрезок автодороги местного значения, однако проезд возможен.

В Тячевском районе вследствие поднятия уровня воды в р. Тересва подмыты дамбы. В Перечинском районе Закарпатья подтоплено 69 домохозяйств, из них 31 жилой дом, а также повреждены 3 мостовых перехода через р. Турия.

Напомним, в понедельник, 20 мая, в Ивано-Франковской области из-за сильных дождей произошло подтопление более 3 тысяч домохозяйств.