Грозы, дожди и штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Местами ожидается град.
В четверг, 23 мая, в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
В Киеве сегодня ожидается небольшая облачность, температура до +24°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 23 мая в Украине, кроме большинства южных областей, ожидаются грозы, на Закарпатье значительные дожди. На Левобережье и в западных областях местами град и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый).
Напомним, в четверг, 23 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +27°.
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