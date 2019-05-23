Грозы, дожди и штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

09:40, 23 мая 2019
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Местами ожидается град.

В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН
В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН

В четверг, 23 мая, в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

В Киеве сегодня ожидается небольшая облачность, температура до +24°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 23 мая в Украине, кроме большинства южных областей, ожидаются грозы, на Закарпатье значительные дожди. На Левобережье и в западных областях местами град и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в четверг, 23 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +27°.

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Теги: #погода#дождь#штормовое предупреждение
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