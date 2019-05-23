В Киеве сегодня ожидается небольшая облачность, температура до +24°

В столице сегодня сохранится теплая погода.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 23 мая в Киеве без осадков, температура до +24°.

Читайте также Синоптики предупреждают о дождях, грозах и граде в Украине

Погода в Киеве. Температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 1,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:01, а зайдет в 20:47.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +27°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.