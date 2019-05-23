В Киеве сегодня ожидается небольшая облачность, температура до +24°
В столице сегодня сохранится теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 мая в Киеве без осадков, температура до +24°.
Синоптики предупреждают о дождях, грозах и граде в Украине
Погода в Киеве. Температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 1,9 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:01, а зайдет в 20:47.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +27°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +12°
- Днепр+22°... +14°
- Донецк+22°... +12°
- Житомир+23°... +13°
- Запорожье+23°... +15°
- Ивано-Франковск+19°... +9°
- Киев+24°... +14°
- Кировоград+25°... +14°
- Луганск+23°... +13°
- Луцк+21°... +12°
- Львов+18°... +10°
- Николаев+25°... +15°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+21°... +14°
- Ровно+22°... +12°
- Симферополь+24°... +11°
- Сумы+24°... +14°
- Тернополь+19°... +11°
- Харьков+24°... +14°
- Херсон+26°... +14°
- Хмельницкий+21°... +11°
- Черкассы+24°... +15°
- Чернигов+25°... +14°
- Черновцы+20°... +11°
Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+16 °
Влажность:66 %
Давление:759 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:16 %
Восход:05:50
Закат20:22
Видимость:16 км
Фаза луны:
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