Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +27° (карта)

08:00, 23 мая 2019
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Теплее всего будет на юге Украины.

В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН
В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +27°.

Синоптики предупреждают о дождях, грозах и граде в Украине

Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +22°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +27°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +21°.

В северных областях без осадков, температура до +24°. В центре местами пройдут дожди с грозами, температура до +25°.

Прогноз на 23 мая / УНИАН
Прогноз на 23 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 мая - Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа. Более древний праздник этой даты назывался день Матушки Сырой Земли.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#Гроза
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Погода в Украине

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