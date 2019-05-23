Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +27° (карта)

Теплее всего будет на юге Украины.

В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +27°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +22°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +27°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +21°.

В северных областях без осадков, температура до +24°. В центре местами пройдут дожди с грозами, температура до +25°.

Прогноз на 23 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 мая - Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа. Более древний праздник этой даты назывался день Матушки Сырой Земли.

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