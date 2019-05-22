На Закарпатье сильные дожди затопили более 600 га сельхозугодий

Из-за непогоды в трех районах повреждено три моста и берегоукрепление.

Для откачки воды используют мотопомпы / фото: ГУ ГСЧС Закарпатской области

В трех районах Закарпатской области из-за сильных дождей подтоплено более 600 га сельхозугодий, повреждены три мостовых перехода и разрушены береговые укрепления.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Согласно сообщению, по состоянию на 16:00 22 мая на территории области подтоплено 648 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждены три мостовых перехода, разрушено 620 метров погонных береговых креплений на территории Иршавского, Виноградовского и Хустского районов.

Также остаются подтопленными два домохозяйства в с. Данилово Хустского района.

По информации Закарпатской облгосадминистрации, в Виноградовском и Иршавском районах для предотвращения подтопления домохозяйств в наиболее критических точках работники водного хозяйства устанавливают передвижные мотопомпы для откачки воды.

По сведениям ОГА, сегодня вечером в регионе ожидается новая волна осадков.

«Если дожди пройдут над бассейном Боржавы - неизбежный новый подъем воды с возможным выходом из берегов и подтоплением домохозяйств. Если волна осадков пройдет над бассейном Рики и Тересвы, риск нового подъема воды небольшой», - отметил и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.