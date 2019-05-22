На Закарпатье сильные дожди затопили более 600 га сельхозугодий
Из-за непогоды в трех районах повреждено три моста и берегоукрепление.
В трех районах Закарпатской области из-за сильных дождей подтоплено более 600 га сельхозугодий, повреждены три мостовых перехода и разрушены береговые укрепления.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.
Согласно сообщению, по состоянию на 16:00 22 мая на территории области подтоплено 648 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждены три мостовых перехода, разрушено 620 метров погонных береговых креплений на территории Иршавского, Виноградовского и Хустского районов.
Также остаются подтопленными два домохозяйства в с. Данилово Хустского района.
По информации Закарпатской облгосадминистрации, в Виноградовском и Иршавском районах для предотвращения подтопления домохозяйств в наиболее критических точках работники водного хозяйства устанавливают передвижные мотопомпы для откачки воды.
По сведениям ОГА, сегодня вечером в регионе ожидается новая волна осадков.
«Если дожди пройдут над бассейном Боржавы - неизбежный новый подъем воды с возможным выходом из берегов и подтоплением домохозяйств. Если волна осадков пройдет над бассейном Рики и Тересвы, риск нового подъема воды небольшой», - отметил и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.
Погода в Украине
- Винница+22°... +11°
- Днепр+18°... +13°
- Донецк+22°... +12°
- Житомир+23°... +12°
- Запорожье+20°... +14°
- Ивано-Франковск+19°... +11°
- Киев+22°... +14°
- Кировоград+20°... +13°
- Луганск+22°... +13°
- Луцк+20°... +11°
- Львов+17°... +11°
- Николаев+19°... +14°
- Одесса+24°... +14°
- Полтава+19°... +13°
- Ровно+21°... +11°
- Симферополь+22°... +11°
- Сумы+21°... +13°
- Тернополь+20°... +11°
- Харьков+23°... +14°
- Херсон+20°... +15°
- Хмельницкий+21°... +11°
- Черкассы+20°... +14°
- Чернигов+22°... +14°
- Черновцы+22°... +13°