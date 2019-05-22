В Киеве завтра температура до +24°, без осадков
Завтра в столице сохранится теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 мая в Киеве без осадков, температура до +24°.
На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 1,9 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:01, а зайдет в 20:47.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +27°.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +11°
- Днепр+18°... +13°
- Донецк+22°... +12°
- Житомир+23°... +12°
- Запорожье+20°... +14°
- Ивано-Франковск+19°... +11°
- Киев+22°... +14°
- Кировоград+20°... +13°
- Луганск+22°... +13°
- Луцк+20°... +11°
- Львов+17°... +11°
- Николаев+19°... +14°
- Одесса+24°... +14°
- Полтава+19°... +13°
- Ровно+21°... +11°
- Симферополь+22°... +11°
- Сумы+21°... +13°
- Тернополь+20°... +11°
- Харьков+23°... +14°
- Херсон+20°... +15°
- Хмельницкий+21°... +11°
- Черкассы+20°... +14°
- Чернигов+22°... +14°
- Черновцы+22°... +13°
Виргиния, США
+ 14 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+14 °
Влажность:54 %
Давление:757 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:51
Закат20:21
Видимость:16 км
Фаза луны:
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