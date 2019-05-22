В Киеве завтра температура до +24°, без осадков

17:00, 22 мая 2019
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Завтра в столице сохранится теплая погода.

Київ / REUTERS
Київ / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 23 мая в Киеве без осадков, температура до +24°.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 1,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:01, а зайдет в 20:47.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +27°.

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Теги: #УНИАНпогода#погода в Киеве
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