Завтра в Украине пройдут дожди с грозами, на юге температура до +27° (видеопрогноз)

16:30, 22 мая 2019
50
0

Без осадков будет на юге Украины.

На 23 мая украинцам обещают дожди / фото daynews.com.ua
На 23 мая украинцам обещают дожди / фото daynews.com.ua

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +27°.

На Киев надвигается гроза

Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +14°, днем до +22°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +14°, днем до +27°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +10°, днем до +21°.

В северных областях без осадков, температура ночью до +15°, днем до +24°. В центре местами пройдут дожди с грозами, температура ночью до +12°, днем до +25°.

Согласно народному прогнозу, 23 мая - Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа. Более древний праздник этой даты назывался – день Матушки Сырой Земли.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #УНИАНпогода#погода на завтра
Читайте также
Завтра в Украине пройдут дожди с грозами, на юге температура до +27° (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдут дожди с грозами, на юге температура до +27° (видеопрогноз)
Шторм "Аксель" принес мощные ливни в Германию (видео) Шторм "Аксель" принес мощные ливни в Германию (видео)
Грозовые дожди и тепло: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Грозовые дожди и тепло: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Синоптики предупреждают о дождях, грозах и граде в Украине Синоптики предупреждают о дождях, грозах и граде в Украине
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +25° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +25° (карта)
Завтра Украину накроют дожди с грозами, температура до +25° (видеопрогноз) Завтра Украину накроют дожди с грозами, температура до +25° (видеопрогноз)
В центре США пронеслись полсотни смерчей (видео) В центре США пронеслись полсотни смерчей (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 14 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
54 %
757 мм
3.5 м/с
0 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять