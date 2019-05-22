Завтра в Украине пройдут дожди с грозами, на юге температура до +27° (видеопрогноз)
Без осадков будет на юге Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +27°.
Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +14°, днем до +22°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +14°, днем до +27°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +10°, днем до +21°.
В северных областях без осадков, температура ночью до +15°, днем до +24°. В центре местами пройдут дожди с грозами, температура ночью до +12°, днем до +25°.
Согласно народному прогнозу, 23 мая - Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа. Более древний праздник этой даты назывался – день Матушки Сырой Земли.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +11°
- Днепр+18°... +13°
- Донецк+22°... +12°
- Житомир+23°... +12°
- Запорожье+20°... +14°
- Ивано-Франковск+19°... +11°
- Киев+22°... +14°
- Кировоград+20°... +13°
- Луганск+22°... +13°
- Луцк+20°... +11°
- Львов+17°... +11°
- Николаев+19°... +14°
- Одесса+24°... +14°
- Полтава+19°... +13°
- Ровно+21°... +11°
- Симферополь+22°... +11°
- Сумы+21°... +13°
- Тернополь+20°... +11°
- Харьков+23°... +14°
- Херсон+20°... +15°
- Хмельницкий+21°... +11°
- Черкассы+20°... +14°
- Чернигов+22°... +14°
- Черновцы+22°... +13°