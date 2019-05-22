Завтра в Украине пройдут дожди с грозами, на юге температура до +27° (видеопрогноз)

Без осадков будет на юге Украины.

На 23 мая украинцам обещают дожди / фото daynews.com.ua

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 мая, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +27°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +14°, днем до +22°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +14°, днем до +27°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +10°, днем до +21°.

В северных областях без осадков, температура ночью до +15°, днем до +24°. В центре местами пройдут дожди с грозами, температура ночью до +12°, днем до +25°.

Согласно народному прогнозу, 23 мая - Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа. Более древний праздник этой даты назывался – день Матушки Сырой Земли.

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