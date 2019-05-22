На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды
Возможно затопление сельхозугодий.
Сегодня, 22 мая, на реках Украины из-за сильных дождей ожидаются подъемы уровней воды.
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +25° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, в связи с ожидаемыми значительными дождями 22 мая на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) продолжится подъем уровней воды на 0,2 - 1,2 м над уровнями на 08:00 19 мая. Местами дальнейшее затопление заводей, сельхозугодий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного стока.
Напомним, в среду, 22 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.
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