На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды

15:31, 22 мая 2019
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Возможно затопление сельхозугодий.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / galleryua.com
На реках ожидаются подъемы уровней воды / galleryua.com

Сегодня, 22 мая, на реках Украины из-за сильных дождей ожидаются подъемы уровней воды.

В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +25° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, в связи с ожидаемыми значительными дождями 22 мая на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) продолжится подъем уровней воды на 0,2 - 1,2 м над уровнями на 08:00 19 мая. Местами дальнейшее затопление заводей, сельхозугодий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного стока.

Напомним, в среду, 22 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода
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