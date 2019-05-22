Шторм "Аксель" принес мощные ливни в Германию (видео)
В некоторых районах произошли наводнения.
На большей части территории Германии прошли сильные дожди, вызванные штормом "Аксель".
Уганда пострадала от дождей и наводнений
Больше всего осадков было зафиксировано в федеральных землях Тюрингия, Баден-Вюртемберг, Гессен и Северный Рейн-Вестфалия, передает Stormnews со ссылкой на Welt.
В некоторых районах произошли наводнения. Из-за непогоды вводились ограничения на железной дороге, закрывались участки автотрасс.
В баварской коммуне Аурах погиб мужчина, не справившийся с управлением на залитой дождем дороге. В городе Хельмштедт в Нижней Саксонии обрушился потолок в больнице. Пострадали три женщины в родильном отделении и три пациента в отделении интенсивной терапии.
Видео: youtube.com/Kachelmannwetter
Напомним, по меньшей мере 38 человек погибли в результате циклона "Кеннет" в Мозамбике.
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