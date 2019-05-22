На Киев надвигается гроза

В столице объявлен I уровень опасности.

В Киеве ожидается гроза / фото УНИАН

Во второй половине дня 22 мая в Киеве ожидается гроза (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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В КГГА напоминают основные правила поведения во время грозы на природе:

- спуститься в низину;

- отойти от одиночных деревьев, столбов, вышек;

- отойти подальше от водоемов;

- на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;

- снять с себя металлические вещи и положить отдельно от себя;

- если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);

-в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя:

- прятаться под высокими деревьями;

- сидеть на полянах;

- прятаться под скалами;

- идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;

- купаться.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей рекомендовано немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, в среду, 22 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.