На Киев надвигается гроза
В столице объявлен I уровень опасности.
Во второй половине дня 22 мая в Киеве ожидается гроза (I уровень опасности, желтый).
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
В КГГА напоминают основные правила поведения во время грозы на природе:
- спуститься в низину;
- отойти от одиночных деревьев, столбов, вышек;
- отойти подальше от водоемов;
- на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;
- снять с себя металлические вещи и положить отдельно от себя;
- если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);
-в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Во время грозы нельзя:
- прятаться под высокими деревьями;
- сидеть на полянах;
- прятаться под скалами;
- идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;
- купаться.
При падении деревьев или веток, при травмировании людей рекомендовано немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Напомним, в среду, 22 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница+22°... +12°
- Днепр+20°... +13°
- Донецк+24°... +11°
- Житомир+22°... +12°
- Запорожье+20°... +14°
- Ивано-Франковск+20°... +11°
- Киев+21°... +14°
- Кировоград+21°... +13°
- Луганск+24°... +13°
- Луцк+20°... +12°
- Львов+17°... +11°
- Николаев+23°... +15°
- Одесса+27°... +14°
- Полтава+19°... +13°
- Ровно+21°... +11°
- Симферополь+22°... +11°
- Сумы+23°... +12°
- Тернополь+20°... +11°
- Харьков+25°... +14°
- Херсон+24°... +15°
- Хмельницкий+21°... +11°
- Черкассы+20°... +13°
- Чернигов+22°... +14°
- Черновцы+23°... +13°