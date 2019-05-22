Грозовые дожди и тепло: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Местами завтра ожидаются сильный ветер и град.

Завтра в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

В четверг, 23 мая, в Украине ожидаются кратковременные грозовые дожди, в большинстве областей сохранится теплая погода.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"23 мая в большинстве областей снова кратковременные грозовые дожди. При грозах в отдельных районах вероятны сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град.

Меньшая вероятность осадков, то есть, больше солнца и сухих длительных пауз завтра на Одесщине", - пишет она.

Температура воздуха в течение дня ожидается +20...+26 градусов, на западе прохладнее - до +16...+22 градусов.

В Киеве завтра есть вероятность дождя с грозой. Температура воздуха в столице завтра достигнет +23...+25 градусов.

Напомним, в среду, 22 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.