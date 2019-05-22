Грозовые дожди и тепло: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Местами завтра ожидаются сильный ветер и град.
В четверг, 23 мая, в Украине ожидаются кратковременные грозовые дожди, в большинстве областей сохранится теплая погода.
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +25° (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"23 мая в большинстве областей снова кратковременные грозовые дожди. При грозах в отдельных районах вероятны сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град.
Меньшая вероятность осадков, то есть, больше солнца и сухих длительных пауз завтра на Одесщине", - пишет она.
Температура воздуха в течение дня ожидается +20...+26 градусов, на западе прохладнее - до +16...+22 градусов.
В Киеве завтра есть вероятность дождя с грозой. Температура воздуха в столице завтра достигнет +23...+25 градусов.
Напомним, в среду, 22 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница+22°... +12°
- Днепр+20°... +13°
- Донецк+24°... +11°
- Житомир+22°... +12°
- Запорожье+19°... +14°
- Ивано-Франковск+20°... +11°
- Киев+21°... +14°
- Кировоград+21°... +13°
- Луганск+24°... +13°
- Луцк+21°... +12°
- Львов+16°... +11°
- Николаев+23°... +15°
- Одесса+27°... +14°
- Полтава+19°... +13°
- Ровно+21°... +11°
- Симферополь+22°... +12°
- Сумы+23°... +12°
- Тернополь+20°... +11°
- Харьков+23°... +13°
- Херсон+24°... +15°
- Хмельницкий+20°... +9°
- Черкассы+20°... +13°
- Чернигов+22°... +14°
- Черновцы+22°... +12°