В Пекине из-за жары объявили "желтое" предупреждение об опасности
Ожидается, что температура поднимется выше 37 градусов.
В Пекине (Китай) установилась сильная жара, из-за чего местная метеослужба объявила "желтое" предупреждение.
Из-за дыма от лесных пожаров в Мехико объявили режим чрезвычайной ситуации
С 22 по 25 мая дневная температура воздуха в большинстве районов города может превысить 35 градусов по Цельсию. А максимальный показатель температуры, более 37 градусов, будет зафиксирован местами 23 мая, передает Синьхуа.
"Желтое" предупреждение означает, что температура воздуха будет достигать 39 и больше градусов в отдельный день, или в течение трех дней подряд будет держаться высокая температура от 35 градусов.
Напомним, в Украине июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими, а температура воздуха регулярно будет подниматься выше +30 градусов.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+22°... +12°
- Днепр+20°... +13°
- Донецк+24°... +11°
- Житомир+22°... +12°
- Запорожье+19°... +14°
- Ивано-Франковск+20°... +11°
- Киев+21°... +14°
- Кировоград+21°... +13°
- Луганск+24°... +13°
- Луцк+21°... +12°
- Львов+16°... +11°
- Николаев+23°... +15°
- Одесса+27°... +14°
- Полтава+19°... +13°
- Ровно+21°... +11°
- Симферополь+22°... +12°
- Сумы+23°... +12°
- Тернополь+20°... +11°
- Харьков+23°... +13°
- Херсон+24°... +15°
- Хмельницкий+20°... +9°
- Черкассы+20°... +13°
- Чернигов+22°... +14°
- Черновцы+22°... +12°
Виргиния, США
+ 10 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+10 °
Влажность:53 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:51
Закат20:21
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей