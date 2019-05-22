В Пекине из-за жары объявили "желтое" предупреждение об опасности

10:43, 22 мая 2019
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Ожидается, что температура поднимется выше 37 градусов.

В Пекине установилась сильная жара / УНИАН
В Пекине установилась сильная жара / УНИАН

В Пекине (Китай) установилась сильная жара, из-за чего местная метеослужба объявила "желтое" предупреждение.

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С 22 по 25 мая дневная температура воздуха в большинстве районов города может превысить 35 градусов по Цельсию. А максимальный показатель температуры, более 37 градусов, будет зафиксирован местами 23 мая, передает Синьхуа

"Желтое" предупреждение означает, что температура воздуха будет достигать 39 и больше градусов в отдельный день, или в течение трех дней подряд будет держаться высокая температура от 35 градусов.

Напомним, в Украине июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими, а температура воздуха регулярно будет подниматься выше +30 градусов. 

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Теги: #погода#Китай#жара
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