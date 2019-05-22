Синоптики предупреждают о дождях, грозах и граде в Украине

09:40, 22 мая 2019
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Местами ожидаются сильные дожди.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 22 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +25° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня в Украине местами грозы, на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/сек. На Закарпатье, в Приазовье, на Кировоградщине, Днепропетровщине и Полтавщине местами пройдут значительные дожди.

Напомним, в ночь с 20 на 21 мая в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине были обесточены 146 населенных пунктов.

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Теги: #погода#дождь#штормовое предупреждение
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