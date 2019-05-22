Синоптики предупреждают о дождях, грозах и граде в Украине
Местами ожидаются сильные дожди.
В среду, 22 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +25° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, сегодня в Украине местами грозы, на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/сек. На Закарпатье, в Приазовье, на Кировоградщине, Днепропетровщине и Полтавщине местами пройдут значительные дожди.
Напомним, в ночь с 20 на 21 мая в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине были обесточены 146 населенных пунктов.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+22°... +12°
- Днепр+20°... +13°
- Донецк+24°... +11°
- Житомир+22°... +12°
- Запорожье+19°... +14°
- Ивано-Франковск+20°... +11°
- Киев+21°... +14°
- Кировоград+21°... +13°
- Луганск+24°... +13°
- Луцк+21°... +12°
- Львов+16°... +11°
- Николаев+23°... +15°
- Одесса+27°... +14°
- Полтава+19°... +13°
- Ровно+21°... +11°
- Симферополь+22°... +12°
- Сумы+23°... +12°
- Тернополь+20°... +11°
- Харьков+23°... +13°
- Херсон+24°... +15°
- Хмельницкий+20°... +9°
- Черкассы+20°... +13°
- Чернигов+22°... +14°
- Черновцы+22°... +12°
Виргиния, США
+ 10 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+10 °
Влажность:53 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:51
Закат20:21
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей