Синоптики предупреждают о дождях, грозах и граде в Украине

Местами ожидаются сильные дожди.

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В среду, 22 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня в Украине местами грозы, на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/сек. На Закарпатье, в Приазовье, на Кировоградщине, Днепропетровщине и Полтавщине местами пройдут значительные дожди.

Напомним, в ночь с 20 на 21 мая в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине были обесточены 146 населенных пунктов.