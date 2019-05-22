В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°

08:30, 22 мая 2019
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Вечером в столице до +19°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 мая, в Киеве без осадков, температура до +22°.

Из-за непогоды в Украине обесточены почти 150 населенных пунктов

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер южный и юго-западный, до 4,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:02, а зайдет в 20:46.

Как сообщал УНИАН, 22 мая в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +25°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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