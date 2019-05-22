В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Вечером в столице до +19°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 мая, в Киеве без осадков, температура до +22°.
Из-за непогоды в Украине обесточены почти 150 населенных пунктов
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер южный и юго-западный, до 4,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:02, а зайдет в 20:46.
Как сообщал УНИАН, 22 мая в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +25°.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +12°
- Днепр+19°... +13°
- Донецк+21°... +11°
- Житомир+23°... +12°
- Запорожье+19°... +14°
- Ивано-Франковск+20°... +11°
- Киев+22°... +14°
- Кировоград+21°... +14°
- Луганск+24°... +13°
- Луцк+21°... +12°
- Львов+16°... +10°
- Николаев+22°... +14°
- Одесса+26°... +14°
- Полтава+20°... +14°
- Ровно+20°... +10°
- Симферополь+22°... +11°
- Сумы+23°... +13°
- Тернополь+19°... +10°
- Харьков+25°... +13°
- Херсон+23°... +15°
- Хмельницкий+20°... +9°
- Черкассы+20°... +14°
- Чернигов+23°... +14°
- Черновцы+22°... +12°
Виргиния, США
+ 11 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+11 °
Влажность:53 %
Давление:757 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:51
Закат20:21
Видимость:16 км
Фаза луны:
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