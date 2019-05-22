В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +25° (карта)

08:00, 22 мая 2019
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Прохладнее всего будет в западных областях.

Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами / фото УНИАН
Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 мая в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +25°.

Из-за непогоды в Украине обесточены почти 150 населенных пунктов

Погода в Украине. На востоке практически без осадков, температура до +25°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами Температура до +25°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +21°.

В северных областях также ожидаются осадки, температура до +22°. В центре местами пройдут дожди с грозами, температура до +22°.

Прогноз на 22 мая / УНИАН
Прогноз на 22 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 мая - Никола Вешний. В году два дня, посвященных Николаю Угоднику: «Два Николы у нас: один с травой, другой с зимой».

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Теги: #погода#Гроза
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