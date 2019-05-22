В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +25° (карта)
Прохладнее всего будет в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 мая в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +25°.
Из-за непогоды в Украине обесточены почти 150 населенных пунктов
Погода в Украине. На востоке практически без осадков, температура до +25°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами Температура до +25°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +21°.
В северных областях также ожидаются осадки, температура до +22°. В центре местами пройдут дожди с грозами, температура до +22°.
Согласно народному прогнозу, 22 мая - Никола Вешний. В году два дня, посвященных Николаю Угоднику: «Два Николы у нас: один с травой, другой с зимой».
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Погода в Украине
- Винница+22°... +12°
- Днепр+19°... +13°
- Донецк+21°... +11°
- Житомир+23°... +12°
- Запорожье+19°... +14°
- Ивано-Франковск+20°... +11°
- Киев+22°... +14°
- Кировоград+21°... +14°
- Луганск+24°... +13°
- Луцк+21°... +12°
- Львов+16°... +10°
- Николаев+22°... +14°
- Одесса+26°... +14°
- Полтава+20°... +14°
- Ровно+20°... +10°
- Симферополь+22°... +11°
- Сумы+23°... +13°
- Тернополь+19°... +10°
- Харьков+25°... +13°
- Херсон+23°... +15°
- Хмельницкий+20°... +9°
- Черкассы+20°... +14°
- Чернигов+23°... +14°
- Черновцы+22°... +12°
Виргиния, США
+ 11 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+11 °
Влажность:53 %
Давление:757 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:51
Закат20:21
Видимость:16 км
Фаза луны:
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