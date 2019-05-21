В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +22°

Вечером в столице до +19°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 мая, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +22°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер южный и юго-западный, до 4,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:02, а зайдет в 20:46.

Как сообщал УНИАН, 22 мая в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +25°.

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