В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +22°

17:00, 21 мая 2019
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Вечером в столице до +19°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 мая, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +22°.

Дожди, грозы и шквалы: Украину сегодня накроет непогода

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер южный и юго-западный, до 4,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:02, а зайдет в 20:46.

Как сообщал УНИАН, 22 мая в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +25°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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