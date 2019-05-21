В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +22°
Вечером в столице до +19°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 мая, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +22°.
Дожди, грозы и шквалы: Украину сегодня накроет непогода
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер южный и юго-западный, до 4,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:02, а зайдет в 20:46.
Как сообщал УНИАН, 22 мая в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +25°.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +10°
- Днепр+24°... +13°
- Донецк+25°... +14°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+25°... +14°
- Ивано-Франковск+16°... +11°
- Киев+22°... +14°
- Кировоград+25°... +14°
- Луганск+25°... +13°
- Луцк+19°... +12°
- Львов+15°... +11°
- Николаев+23°... +15°
- Одесса+21°... +13°
- Полтава+24°... +13°
- Ровно+20°... +11°
- Симферополь+25°... +14°
- Сумы+23°... +14°
- Тернополь+17°... +11°
- Харьков+25°... +15°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+19°... +9°
- Черкассы+23°... +15°
- Чернигов+23°... +14°
- Черновцы+18°... +11°
Виргиния, США
+ 22 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:56 %
Давление:751 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:52
Закат20:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
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