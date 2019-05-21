Завтра Украину накроют дожди с грозами, температура до +25° (видеопрогноз)

16:30, 21 мая 2019
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Осадки пройдут практически по всей стране.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 22 мая в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +25°.

Дожди, грозы и шквалы: Украину сегодня накроет непогода

Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +12°, днем до +25°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами Температура ночью до +13°, днем до +25°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +11°, днем до +21°.

В северных областях также ожидаются осадки, температура ночью до +13°, днем до +22°. В центре местами пройдут дожди с грозами, температура ночью до +11°, днем до +22°.

Согласно народному прогнозу, 22 мая - Никола Вешний. В году два дня, посвященных Николаю Угоднику: «Два Николы у нас: один с травой, другой с зимой».

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Теги: #погода#дождь#Гроза
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