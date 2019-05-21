Завтра Украину накроют дожди с грозами, температура до +25° (видеопрогноз)
Осадки пройдут практически по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 мая в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +25°.
Дожди, грозы и шквалы: Украину сегодня накроет непогода
Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +12°, днем до +25°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами Температура ночью до +13°, днем до +25°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +11°, днем до +21°.
В северных областях также ожидаются осадки, температура ночью до +13°, днем до +22°. В центре местами пройдут дожди с грозами, температура ночью до +11°, днем до +22°.
Согласно народному прогнозу, 22 мая - Никола Вешний. В году два дня, посвященных Николаю Угоднику: «Два Николы у нас: один с травой, другой с зимой».
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Погода в Украине
- Винница+22°... +10°
- Днепр+24°... +13°
- Донецк+25°... +14°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+25°... +14°
- Ивано-Франковск+16°... +11°
- Киев+22°... +14°
- Кировоград+25°... +14°
- Луганск+25°... +13°
- Луцк+19°... +12°
- Львов+15°... +11°
- Николаев+23°... +15°
- Одесса+21°... +13°
- Полтава+24°... +13°
- Ровно+20°... +11°
- Симферополь+25°... +14°
- Сумы+23°... +14°
- Тернополь+17°... +11°
- Харьков+25°... +15°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+19°... +9°
- Черкассы+23°... +15°
- Чернигов+23°... +14°
- Черновцы+18°... +11°