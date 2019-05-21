Завтра Украину накроют дожди с грозами, температура до +25° (видеопрогноз)

Осадки пройдут практически по всей стране.

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Согласно данным Погода УНИАН, 22 мая в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +25°.

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Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +12°, днем до +25°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами Температура ночью до +13°, днем до +25°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +11°, днем до +21°.

В северных областях также ожидаются осадки, температура ночью до +13°, днем до +22°. В центре местами пройдут дожди с грозами, температура ночью до +11°, днем до +22°.

Согласно народному прогнозу, 22 мая - Никола Вешний. В году два дня, посвященных Николаю Угоднику: «Два Николы у нас: один с травой, другой с зимой».

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