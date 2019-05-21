На реках Украины за дождей ожидаются подъемы уровней воды
При значительных дождях возможно формирование местного стока.
В ближайшие дни из-за сильных дождей на левых притоках Днестра ожидаются подъемы уровней воды.
Из-за непогоды в Украине обесточены почти 150 населенных пунктов
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, 21-22 мая на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) продолжится подъем уровней воды на 0,2-1,2 м над уровнями на 08:00 19 мая. Местами дальнейшее затопление заводей, сельхозугодий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного стока.
Напомним, в понедельник, 20 мая, в Ивано-Франковской области из-за сильных дождей произошло подтопление более 3 тысяч домохозяйств.
Читайте также
В Житомире пронесся мощный ураган, который за считанные минуты порвал линии электропередач (фото, видео)
Погода в Украине
- Винница+22°... +10°
- Днепр+24°... +13°
- Донецк+25°... +14°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+25°... +14°
- Ивано-Франковск+16°... +11°
- Киев+22°... +14°
- Кировоград+25°... +14°
- Луганск+25°... +13°
- Луцк+19°... +12°
- Львов+15°... +11°
- Николаев+23°... +15°
- Одесса+21°... +13°
- Полтава+24°... +13°
- Ровно+20°... +11°
- Симферополь+25°... +14°
- Сумы+23°... +14°
- Тернополь+17°... +11°
- Харьков+25°... +15°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+19°... +9°
- Черкассы+23°... +15°
- Чернигов+23°... +14°
- Черновцы+18°... +11°
Виргиния, США
+ 22 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:56 %
Давление:751 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:52
Закат20:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей