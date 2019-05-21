На реках Украины за дождей ожидаются подъемы уровней воды

При значительных дождях возможно формирование местного стока.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В ближайшие дни из-за сильных дождей на левых притоках Днестра ожидаются подъемы уровней воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 21-22 мая на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) продолжится подъем уровней воды на 0,2-1,2 м над уровнями на 08:00 19 мая. Местами дальнейшее затопление заводей, сельхозугодий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного стока.

Напомним, в понедельник, 20 мая, в Ивано-Франковской области из-за сильных дождей произошло подтопление более 3 тысяч домохозяйств.