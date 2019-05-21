В центре США пронеслись полсотни смерчей (видео)

14:29, 21 мая 2019
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Из-за непогоды в штате Оклахома местные власти отменили занятия в школах.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Центральной частью США прокатились около полусотни смерчей.

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Впервые за два года метеорологи предупреждают о высоком уровне опасности торнадо. В регионе разбиты дома, сотни тысяч людей остались без электроэнергии, сообщает ТСН.

Из-за непогоды в штате Оклахома местные власти отменили занятия в школах. Метеорологи предупреждают, что ситуация будет только ухудшаться. Вместе с торнадо регион атакуют сильные ливни и ветры.

Напомним, в четверг, 16 мая, в Новоград-Волынском районе Житомирской области прошел разрушительный торнадо, также выпал град размером с куриное яйцо.

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Теги: #США#торнадо
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