В центре США пронеслись полсотни смерчей (видео)
Из-за непогоды в штате Оклахома местные власти отменили занятия в школах.
Центральной частью США прокатились около полусотни смерчей.
На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды из-за сильным дождей
Впервые за два года метеорологи предупреждают о высоком уровне опасности торнадо. В регионе разбиты дома, сотни тысяч людей остались без электроэнергии, сообщает ТСН.
Из-за непогоды в штате Оклахома местные власти отменили занятия в школах. Метеорологи предупреждают, что ситуация будет только ухудшаться. Вместе с торнадо регион атакуют сильные ливни и ветры.
Напомним, в четверг, 16 мая, в Новоград-Волынском районе Житомирской области прошел разрушительный торнадо, также выпал град размером с куриное яйцо.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+21°... +11°
- Днепр+26°... +13°
- Донецк+26°... +13°
- Житомир+20°... +11°
- Запорожье+25°... +14°
- Ивано-Франковск+16°... +11°
- Киев+23°... +14°
- Кировоград+25°... +13°
- Луганск+25°... +13°
- Луцк+19°... +12°
- Львов+15°... +11°
- Николаев+22°... +14°
- Одесса+25°... +13°
- Полтава+23°... +13°
- Ровно+20°... +11°
- Симферополь+25°... +14°
- Сумы+23°... +14°
- Тернополь+17°... +11°
- Харьков+24°... +15°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+19°... +9°
- Черкассы+23°... +13°
- Чернигов+23°... +13°
- Черновцы+18°... +11°
Виргиния, США
+ 15 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+15 °
Влажность:56 %
Давление:754 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:52
Закат20:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей