Мощные ливни затопли несколько районов Ивано-Франковской области
Спасатели эвакуировали 60 человек.
В понедельник, 20 мая, в Ивано-Франковской области из-за сильных дождей произошло подтопление более 3 тысяч домохозяйств.
В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +25° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Сильные осадки прошли в Надвирнянском, Богородчанском районах и в г. Калуш. Там произошло поднятие уровня воды, вследствие чего были подтоплены около 3 тыс. 240 домохозяйств, частично повреждены 2 моста местного значения, были отключены от газоснабжения 2 населенных пункта (всего около 1 тыс. абонентов).
Отмечается, что подразделениями ГСЧС была проведена эвакуация 60 человек, отбуксировано 10 транспортных средств.
По состоянию на утро 21 мая ситуация в области стабилизировалась, интенсивность осадков значительно уменьшилась, уровень воды постепенно спадает. Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.
Напомним, во вторник, 21 мая, в Украине ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.
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