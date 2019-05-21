Из-за непогоды в Украине обесточены почти 150 населенных пунктов

11:50, 21 мая 2019
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Во Львовской области были обесточены 83 населенных пункта.

Из-за непогоды без света остались около 150 населенных пунктов / Фото УНИАН
Из-за непогоды без света остались около 150 населенных пунктов / Фото УНИАН

В ночь с 20 на 21 мая в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине были обесточены 146 населенных пунктов.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Во Львовской области было обесточено 83 н.п., Тернопольской - 23 н.п., Ивано-Франковской - 20 н.п., Черновицкой - 12 н.п. и в Житомирской - 8 н.п.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, во вторник, 21 мая, в Украине ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#ветер
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