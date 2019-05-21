В Житомире пронесся мощный ураган, который за считанные минуты порвал линии электропередач (фото, видео)

10:40, 21 мая 2019
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Из-за сильного дождя некоторые улицы были затоплены.

Иллюстративное фото / volynnews.com
Иллюстративное фото / volynnews.com

Вечером 20 мая в Житомире пронесся мощный ураган с дождем, который за считанные минуты порвал линии электропередач.

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Как передает корреспондент УНИАН, около 30 минут в городе шел сильный ливень, ветер валил деревья, рвал троллейбусные линии и линии электропередач .

Сейчас спасатели работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия непогоды. Они работали не только в Житомире, а также в пригородных поселках Новогуйвинское и Озерное.

Из-за сильного дождя некоторые улицы были затоплены, а из-за поваленных деревьев временно было ограничено движение транспорта. Сейчас ликвидация последствий непогоды продолжается.

Видео с моментом стихийного бедствия опубликовали очевидцы.

Последствия непогоды в Житомире / zhitomir-online.com
Последствия непогоды в Житомире / zhitomir-online.com

Видео: youtube.com / Житомир Life

Напомним, в Виннице во время грозового ливня за несколько часов выпала месячная норма осадков, в результате чего уровень воды в реке Южный Буг поднялся до максимальной отметки.

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Теги: #дождь#Житомир#непогода
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