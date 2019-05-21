Дожди, грозы и шквалы: Украину сегодня накроет непогода

09:39, 21 мая 2019
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В Караптах пройдут сильные дожди.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 21 мая, в Украине ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +25° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня в Украине, кроме юга и востока, местами грозы, в западных областях при грозах шквалы 15-20 м/сек. На Закарпатье и Прикарпатье пройдут значительные, в Карпатах местами сильные дожди (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в течение всей недели в Украине будут идти дожди, в большинстве регионов сохранится теплая погода.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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