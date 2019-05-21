В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23°

08:30, 21 мая 2019
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Вечером в столице до +19°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 мая в Киеве без осадков, температура до +23°.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 21 мая

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +23°, вечером - до +19°. Ветер юго-восточный, до 7,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:04, а зайдет в 20:45.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +25°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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