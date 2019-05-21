В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23°

Вечером в столице до +19°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 мая в Киеве без осадков, температура до +23°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +23°, вечером - до +19°. Ветер юго-восточный, до 7,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:04, а зайдет в 20:45.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +25°.

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