В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23°
Вечером в столице до +19°.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 мая в Киеве без осадков, температура до +23°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 21 мая
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +23°, вечером - до +19°. Ветер юго-восточный, до 7,9 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:04, а зайдет в 20:45.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +25°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+21°... +12°
- Днепр+25°... +14°
- Донецк+26°... +13°
- Житомир+22°... +13°
- Запорожье+25°... +14°
- Ивано-Франковск+16°... +11°
- Киев+22°... +14°
- Кировоград+25°... +13°
- Луганск+24°... +14°
- Луцк+19°... +12°
- Львов+15°... +11°
- Николаев+23°... +14°
- Одесса+24°... +13°
- Полтава+24°... +14°
- Ровно+19°... +11°
- Симферополь+25°... +13°
- Сумы+23°... +13°
- Тернополь+17°... +10°
- Харьков+24°... +15°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+19°... +9°
- Черкассы+23°... +13°
- Чернигов+24°... +14°
- Черновцы+18°... +10°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:58 %
Давление:751 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:52
Закат20:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей