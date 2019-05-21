В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +25° (карта)

08:00, 21 мая 2019
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Прохладнее всего будет в западных областях.

В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН
В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 21 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +25°.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 21 мая

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +25°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +25°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +21°.

В северных областях без осадков, температура до +23°. В центре местами пройдут дожди с грозами, температура до +25°.

Прогноз на 21 мая / УНИАН
Прогноз на 21 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 21 мая - Иван Долгий. Крестьяне в этот день сеяли пшеницу, приговаривая: "Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу".

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Теги: #погода#дождь
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