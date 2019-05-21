В Черновицкой области мощный смерч вырывал из земли деревья (видео)

06:35, 21 мая 2019
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Очевидцы опубликовали видео с моментом урагана.

В результате урагана были сорваны деревья с корнями / скриншот molbuk.ua
В результате урагана были сорваны деревья с корнями / скриншот molbuk.ua

В Черновицкой области селом пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырвал из земли деревья с корнями.

В Запорожской области пронесся смерч

Видео с моментом стихийного бедствия опубликовали очевидцы в местном Instagram-сообществе.

По словам авторов видеозаписи, мощное природное зрелище произошло в понедельник примерно в 20.00 в селе Каменка Глыбоцкого района.

На видео слышны голоса очевидцев, которые утверждают, что в результате урагана были сорваны деревья с корнями.

Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате смерча и какие последствия стихийного бедствия.

Видео: Молодой буковинец
Видео: Молодой буковинец

Напомним, 17 мая в Житомирской области ураган повредил более 100 гектаров леса.

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Теги: #ураган#непогода#Черновицкая область#смерч
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