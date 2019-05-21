В Черновицкой области мощный смерч вырывал из земли деревья (видео)
Очевидцы опубликовали видео с моментом урагана.
В Черновицкой области селом пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырвал из земли деревья с корнями.
В Запорожской области пронесся смерч
Видео с моментом стихийного бедствия опубликовали очевидцы в местном Instagram-сообществе.
По словам авторов видеозаписи, мощное природное зрелище произошло в понедельник примерно в 20.00 в селе Каменка Глыбоцкого района.
На видео слышны голоса очевидцев, которые утверждают, что в результате урагана были сорваны деревья с корнями.
Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате смерча и какие последствия стихийного бедствия.
Видео: Молодой буковинец
Видео: Молодой буковинец
Напомним, 17 мая в Житомирской области ураган повредил более 100 гектаров леса.
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