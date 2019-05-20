В Киеве завтра без осадков, температура до +23°

17:00, 20 мая 2019
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В столице завтра ожидается сильный ветер.

Завтра в Киеве будет тепло / фото УНИАН
Завтра в Киеве будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 мая в Киеве без осадков, температура до +23°.

Погода на неделю: Украину накроют дожди с грозами (карта)

Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +23°, вечером - до +19°. Ветер юго-восточный, до 7,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:04, а зайдет в 20:45.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +25°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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