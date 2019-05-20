В Киеве завтра без осадков, температура до +23°
В столице завтра ожидается сильный ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 мая в Киеве без осадков, температура до +23°.
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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +23°, вечером - до +19°. Ветер юго-восточный, до 7,9 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:04, а зайдет в 20:45.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +25°.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +16°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+27°... +12°
- Житомир+26°... +17°
- Запорожье+28°... +15°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+27°... +16°
- Кировоград+28°... +16°
- Луганск+25°... +10°
- Луцк+23°... +16°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+27°... +16°
- Одесса+21°... +15°
- Полтава+26°... +14°
- Ровно+24°... +16°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+24°... +12°
- Тернополь+23°... +14°
- Харьков+25°... +12°
- Херсон+28°... +16°
- Хмельницкий+24°... +14°
- Черкассы+26°... +16°
- Чернигов+27°... +15°
- Черновцы+23°... +14°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+26 °
Влажность:64 %
Давление:751 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков:15 %
Восход:05:52
Закат20:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
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