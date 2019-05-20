Погода на завтра: в Украине местами пройдут дожди, температура до +25° (видеопрогноз)

Прохладнее всего будет на западе Украины.

Завтра в Украине местами ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 21 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +25°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +25°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +13°, днем до +25°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +11°, днем до +21°.

В северных областях без осадков, температура ночью до +14°, днем до +23°. В центре местами пройдут дожди с грозами, температура ночью до +11°, днем до +25°.

Согласно народному прогнозу, 21 мая - Иван Долгий. Крестьяне в этот день сеяли пшеницу, приговаривая: "Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу".

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