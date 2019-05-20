Погода на завтра: в Украине местами пройдут дожди, температура до +25° (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет на западе Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 21 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +25°.
Погода на неделю: Украину накроют дожди с грозами (карта)
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +25°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +13°, днем до +25°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +11°, днем до +21°.
В северных областях без осадков, температура ночью до +14°, днем до +23°. В центре местами пройдут дожди с грозами, температура ночью до +11°, днем до +25°.
Согласно народному прогнозу, 21 мая - Иван Долгий. Крестьяне в этот день сеяли пшеницу, приговаривая: "Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу".
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Погода в Украине
- Винница+25°... +16°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+27°... +12°
- Житомир+26°... +17°
- Запорожье+28°... +15°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+27°... +16°
- Кировоград+28°... +16°
- Луганск+25°... +10°
- Луцк+23°... +16°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+27°... +16°
- Одесса+21°... +15°
- Полтава+26°... +14°
- Ровно+24°... +16°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+24°... +12°
- Тернополь+23°... +14°
- Харьков+25°... +12°
- Херсон+28°... +16°
- Хмельницкий+24°... +14°
- Черкассы+26°... +16°
- Чернигов+27°... +15°
- Черновцы+23°... +14°