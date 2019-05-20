В Украине объявили штормовое предупреждение на 21 мая
В Карпатах завтра ожидаются сильные дожди.
Во вторник, 21 мая, в Украине ожидаются сильные дожди с грозами и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре на западе Украины
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"21 мая в Украине, кроме юга и востока, местами грозы, в западных областях при грозах шквалы 15-20 м/сек, на Закарпатье и Прикарпатье значительные, в Карпатах местами сильные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение всей недели в Украине будут идти дожди, в большинстве регионов сохранится теплая погода.
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