В Украине объявили штормовое предупреждение на 21 мая

В Карпатах завтра ожидаются сильные дожди.

Завтра в Украине ожидаются дожди / УНИАН

Во вторник, 21 мая, в Украине ожидаются сильные дожди с грозами и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"21 мая в Украине, кроме юга и востока, местами грозы, в западных областях при грозах шквалы 15-20 м/сек, на Закарпатье и Прикарпатье значительные, в Карпатах местами сильные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение всей недели в Украине будут идти дожди, в большинстве регионов сохранится теплая погода.