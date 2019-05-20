Синоптик предупредила о похолодании и дождях в Украине 21 мая

14:06, 20 мая 2019
129
0

Похолодание ожидается в западных и северных областях.

Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами / фото УНИАН
Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами / фото УНИАН

Во вторник, 21 мая, в Украине ожидаются дожди, грозы и похолодание.

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +26° (карта)

По ее словам, завтра дожди с грозами наиболее вероятны на западе Украины, а также на Винниччине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, в Кропивницком, в Черкасской и Одесской областях, вечером местами в Крыму.

В западных областях и на севере похолодает, на западе до +15...+22 градусов, на севере до +19...+23 градусов. На юге и востоке ожидается +25...+30 градусов.

Ветер во вторник юго-восточный, 5-12 м/сек, возможны порывы до сильного, особенно при грозах.

В Киеве 21 мая температура воздуха снизится до +22...+23 градусов, есть вероятность дождя с грозой.

Напомним, в течение всей недели в Украине будут идти дожди, в большинстве регионов сохранится теплая погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь#похолодание
Читайте также
Погода на неделю: Украину накроют дожди с грозами (карта) Погода на неделю: Украину накроют дожди с грозами (карта)
Из-за дыма от лесных пожаров в Мехико объявили режим чрезвычайной ситуации Из-за дыма от лесных пожаров в Мехико объявили режим чрезвычайной ситуации
Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре на западе Украины Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре на западе Украины
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +24° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +24°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +26° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +26° (карта)
По Житомирской области пронесся ураган - более 100 гектаров леса "снесло" за считанные минуты (видео) По Житомирской области пронесся ураган - более 100 гектаров леса "снесло" за считанные минуты (видео)
В Киеве началось метеорологическое лето В Киеве началось метеорологическое лето

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
63 %
751 мм
6.0 м/с
11 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять