Синоптик предупредила о похолодании и дождях в Украине 21 мая

Похолодание ожидается в западных и северных областях.

Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами / фото УНИАН

Во вторник, 21 мая, в Украине ожидаются дожди, грозы и похолодание.

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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По ее словам, завтра дожди с грозами наиболее вероятны на западе Украины, а также на Винниччине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, в Кропивницком, в Черкасской и Одесской областях, вечером местами в Крыму.

В западных областях и на севере похолодает, на западе до +15...+22 градусов, на севере до +19...+23 градусов. На юге и востоке ожидается +25...+30 градусов.

Ветер во вторник юго-восточный, 5-12 м/сек, возможны порывы до сильного, особенно при грозах.

В Киеве 21 мая температура воздуха снизится до +22...+23 градусов, есть вероятность дождя с грозой.

Напомним, в течение всей недели в Украине будут идти дожди, в большинстве регионов сохранится теплая погода.