Синоптик предупредила о похолодании и дождях в Украине 21 мая
Похолодание ожидается в западных и северных областях.
Во вторник, 21 мая, в Украине ожидаются дожди, грозы и похолодание.
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +26° (карта)
По ее словам, завтра дожди с грозами наиболее вероятны на западе Украины, а также на Винниччине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, в Кропивницком, в Черкасской и Одесской областях, вечером местами в Крыму.
В западных областях и на севере похолодает, на западе до +15...+22 градусов, на севере до +19...+23 градусов. На юге и востоке ожидается +25...+30 градусов.
Ветер во вторник юго-восточный, 5-12 м/сек, возможны порывы до сильного, особенно при грозах.
В Киеве 21 мая температура воздуха снизится до +22...+23 градусов, есть вероятность дождя с грозой.
Напомним, в течение всей недели в Украине будут идти дожди, в большинстве регионов сохранится теплая погода.
Погода в Украине
- Винница+24°... +16°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+26°... +16°
- Запорожье+28°... +15°
- Ивано-Франковск+24°... +14°
- Киев+26°... +16°
- Кировоград+27°... +16°
- Луганск+24°... +10°
- Луцк+23°... +16°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+27°... +15°
- Одесса+23°... +15°
- Полтава+25°... +13°
- Ровно+23°... +16°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+24°... +11°
- Тернополь+23°... +14°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+27°... +15°
- Хмельницкий+23°... +14°
- Черкассы+25°... +16°
- Чернигов+25°... +14°
- Черновцы+22°... +14°