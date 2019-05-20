Погода на неделю: Украину накроют дожди с грозами (карта)

В большинстве регионов будет тепло.

Всю неделю в Украине будут идти дожди с грозами / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, всю неделю в Украине будут идти дожди, в большинстве регионов сохранится теплая погода.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +27°, в остальных регионах до +22°...+26°.

Прогноз на 20 мая / УНИАН

Погода на вторник: в Украине местами пройдут дожди с грозами. Температура днем на юге и востоке до +25°.

Прогноз на 21 мая / УНИАН

В среду, 22 мая, по всей стране пройдут дожди. Самая теплая погода будет на юге - до +27°. В остальных регионах до +18°...+23°.

Прогноз на 22 мая / УНИАН

В четверг в Украине также ожидаются осадки. Ночью по стране температура +10°…+15°, днем на юге до +29°.

Прогноз на 23 мая / УНИАН

В пятницу в Украине пройдут дожди. Днем на востоке до +27°, в остальных регионах до +25°.

Прогноз на 24 мая / УНИАН

25 и 26 мая в Украине также ожидаются осадки. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +10°, на остальной территории +12°…+15°. Днем температура по стране +18°...+26°. В воскресенье ночью на западе температура до +12°, днем в Украине от +20° до +28°.

Прогноз на 25 мая / УНИАН

Прогноз на 26 мая / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

20 мая - Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках.

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21 мая - Иван Долгий. Крестьяне в этот день сеяли пшеницу, приговаривая: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу».

22 мая - Никола Вешний. В году два дня, посвященных Николаю Угоднику: «Два Николы у нас: один с травой, другой с зимой».

23 мая - Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа.

24 мая - Мокий Мокрый. По погоде этого дня наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: «Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее».

25 мая - Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины, и просили защитить их от пожаров.

26 мая - Лукерья Комарница. Теплый ветер к этому периоды приносил с собой комаров.

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