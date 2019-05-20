Погода на неделю: Украину накроют дожди с грозами (карта)
В большинстве регионов будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, всю неделю в Украине будут идти дожди, в большинстве регионов сохранится теплая погода.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +27°, в остальных регионах до +22°...+26°.
Погода на вторник: в Украине местами пройдут дожди с грозами. Температура днем на юге и востоке до +25°.
В среду, 22 мая, по всей стране пройдут дожди. Самая теплая погода будет на юге - до +27°. В остальных регионах до +18°...+23°.
В четверг в Украине также ожидаются осадки. Ночью по стране температура +10°…+15°, днем на юге до +29°.
В пятницу в Украине пройдут дожди. Днем на востоке до +27°, в остальных регионах до +25°.
25 и 26 мая в Украине также ожидаются осадки. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +10°, на остальной территории +12°…+15°. Днем температура по стране +18°...+26°. В воскресенье ночью на западе температура до +12°, днем в Украине от +20° до +28°.
Народный прогноз погоды в Украине
20 мая - Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +26° (карта)
21 мая - Иван Долгий. Крестьяне в этот день сеяли пшеницу, приговаривая: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу».
22 мая - Никола Вешний. В году два дня, посвященных Николаю Угоднику: «Два Николы у нас: один с травой, другой с зимой».
23 мая - Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа.
24 мая - Мокий Мокрый. По погоде этого дня наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: «Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее».
25 мая - Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины, и просили защитить их от пожаров.
26 мая - Лукерья Комарница. Теплый ветер к этому периоды приносил с собой комаров.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +16°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+26°... +16°
- Запорожье+28°... +15°
- Ивано-Франковск+24°... +14°
- Киев+26°... +16°
- Кировоград+27°... +16°
- Луганск+24°... +10°
- Луцк+23°... +16°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+27°... +15°
- Одесса+23°... +15°
- Полтава+25°... +13°
- Ровно+23°... +16°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+24°... +11°
- Тернополь+23°... +14°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+27°... +15°
- Хмельницкий+23°... +14°
- Черкассы+25°... +16°
- Чернигов+25°... +14°
- Черновцы+22°... +14°