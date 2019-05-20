Из-за дыма от лесных пожаров в Мехико объявили режим чрезвычайной ситуации

Из-за дыма в школах города отменены занятия.

В Мексике бушуют лесные пожары / twitter.com/CONAFOR

В Мехико (Мексика) объявлен режим чрезвычайной экологической ситуации из-за загрязнения воздуха дымом от лесных пожаров.

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Власти советуют местным жителям не выходить на улицу и плотно закрывать окна, сообщает Euronews.

Из-за дыма в столичных школах отменены занятия. Кроме того, было принято решение запретить въезд в центр городам некоторым категориям автомобилей.

Причиной загрязнения воздуха стали лесные пожары, которые вспыхнули на значительной части центральной Мексики из-за продолжительной жары.

Напомним, в провинции Юньнань на юго-западе Китая от сильной засухи пострадали более 270 тыс. га сельхозугодий.