Из-за дыма от лесных пожаров в Мехико объявили режим чрезвычайной ситуации
Из-за дыма в школах города отменены занятия.
В Мехико (Мексика) объявлен режим чрезвычайной экологической ситуации из-за загрязнения воздуха дымом от лесных пожаров.
На юго-западе Китая бушует лесной пожар
Власти советуют местным жителям не выходить на улицу и плотно закрывать окна, сообщает Euronews.
Из-за дыма в столичных школах отменены занятия. Кроме того, было принято решение запретить въезд в центр городам некоторым категориям автомобилей.
Причиной загрязнения воздуха стали лесные пожары, которые вспыхнули на значительной части центральной Мексики из-за продолжительной жары.
Напомним, в провинции Юньнань на юго-западе Китая от сильной засухи пострадали более 270 тыс. га сельхозугодий.
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