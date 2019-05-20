Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре на западе Украины
В Карпатах и на Прикарпатье пройдут значительные дожди.
В понедельник, 20 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +24°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 20 мая в западных областях и в Винницкой области грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/сек, в Карпатах и на Прикарпатье значительные дожди", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 20 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге и в центре до +26°.
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