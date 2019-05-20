Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре на западе Украины

09:45, 20 мая 2019
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В Карпатах и на Прикарпатье пройдут значительные дожди.

Синоптики предупреждают о грозы / фото УНИАН
Синоптики предупреждают о грозы / фото УНИАН

В понедельник, 20 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +24°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 20 мая в западных областях и в Винницкой области грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/сек, в Карпатах и на Прикарпатье значительные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 20 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге и в центре до +26°.

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Теги: #дождь#Гроза#штормовое предупреждение
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