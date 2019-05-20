В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +24°

Вечером в столице до +20°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 20 мая в Киеве без осадков, температура до +24°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:08, а зайдет в 20:41.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге и в центре до +26°.

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