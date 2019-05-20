В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +24°
Вечером в столице до +20°.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 мая в Киеве без осадков, температура до +24°.
В Киеве началось метеорологическое лето
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5,9 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:08, а зайдет в 20:41.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге и в центре до +26°.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +15°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+25°... +16°
- Запорожье+27°... +15°
- Ивано-Франковск+24°... +14°
- Киев+25°... +16°
- Кировоград+27°... +16°
- Луганск+24°... +9°
- Луцк+24°... +16°
- Львов+23°... +14°
- Николаев+26°... +15°
- Одесса+24°... +16°
- Полтава+24°... +13°
- Ровно+24°... +16°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+23°... +11°
- Тернополь+23°... +14°
- Харьков+23°... +12°
- Херсон+27°... +15°
- Хмельницкий+23°... +14°
- Черкассы+25°... +16°
- Чернигов+24°... +14°
- Черновцы+25°... +14°
Виргиния, США
+ 25 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+25 °
Влажность:60 %
Давление:751 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:11 %
Восход:05:52
Закат20:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
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