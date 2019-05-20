В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +26° (карта)

Дожди ожидаются в западных областях.

В Украине сегодня будет тепло / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 20 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге и в центре до +26°.

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На востоке будет солнечно, температура до +25°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +26°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +24°.

В северных областях без осадков. Температура до +14°. В центре облачно с прояснениями, температура до +26°.

Прогноз на 20 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 мая - Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках.

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