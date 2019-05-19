Завтра на западе Украины ожидаются грозы и шквалы

В западном регионе и в Винницкой области ожидаются грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем сильные дожди.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об ухудшении погодных условий в отдельных областях Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, 20 мая в западных областях и в Винницкой области ожидаются грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем сильные дожди.

Осложнение погодных условий соответствует первому уровню опасности (желтому).