Завтра на западе Украины ожидаются грозы и шквалы
В западном регионе и в Винницкой области ожидаются грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем сильные дожди.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об ухудшении погодных условий в отдельных областях Украины.
На Хмельнитчине в результате непогоды обесточен 71 населенный пункт
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, 20 мая в западных областях и в Винницкой области ожидаются грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем сильные дожди.
Осложнение погодных условий соответствует первому уровню опасности (желтому).
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