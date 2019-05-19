На Хмельнитчине в результате непогоды обесточен 71 населенный пункт
В результате непогоды были подтоплены улицы, подворья и подвальные помещения частных домохозяйств.
В Хмельницкой области в результате непогоды остается обесточенными 71 населенный пункт.
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Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области, 18 мая в Хмельницкой бушевала непогода.
"В результате срабатывания автоматических систем защиты электролиний и электрораспределительного оборудования был обесточен 71 населенный пункт в 12 районах области", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате непогоды были подтоплены улицы, подворья и подвальные помещения частных домохозяйств.
За прошедшие сутки спасатели откачали воду из подвальных помещений, подворий 96 частных домовладений.
Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.
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