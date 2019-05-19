На Хмельнитчине в результате непогоды обесточен 71 населенный пункт

В результате непогоды были подтоплены улицы, подворья и подвальные помещения частных домохозяйств.

Причиной отключения электричества стали затяжные майские дожди / фото УНИАН

В Хмельницкой области в результате непогоды остается обесточенными 71 населенный пункт.

Читайте также По Житомирской области пронесся ураган - более 100 гектаров леса "снесло" за считанные минуты (видео)

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области, 18 мая в Хмельницкой бушевала непогода.

"В результате срабатывания автоматических систем защиты электролиний и электрораспределительного оборудования был обесточен 71 населенный пункт в 12 районах области", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате непогоды были подтоплены улицы, подворья и подвальные помещения частных домохозяйств.

За прошедшие сутки спасатели откачали воду из подвальных помещений, подворий 96 частных домовладений.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.