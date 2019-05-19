На Хмельнитчине в результате непогоды обесточен 71 населенный пункт

16:04, 19 мая 2019
41
0

В результате непогоды были подтоплены улицы, подворья и подвальные помещения частных домохозяйств.

Причиной отключения электричества стали затяжные майские дожди / фото УНИАН
Причиной отключения электричества стали затяжные майские дожди / фото УНИАН

В Хмельницкой области в результате непогоды остается обесточенными 71 населенный пункт.

По Житомирской области пронесся ураган - более 100 гектаров леса "снесло" за считанные минуты (видео)

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области, 18 мая в Хмельницкой бушевала непогода.

"В результате срабатывания автоматических систем защиты электролиний и электрораспределительного оборудования был обесточен 71 населенный пункт в 12 районах области", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате непогоды были подтоплены улицы, подворья и подвальные помещения частных домохозяйств.

За прошедшие сутки спасатели откачали воду из подвальных помещений, подворий 96 частных домовладений.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #непогода в Украине#Хмельнитчина#дожди в Украине
Читайте также
На Хмельнитчине в результате непогоды обесточен 71 населенный пункт На Хмельнитчине в результате непогоды обесточен 71 населенный пункт
Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в отдельных областях Украины Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в отдельных областях Украины
По Житомирской области пронесся ураган - более 100 гектаров леса "снесло" за считанные минуты (видео) По Житомирской области пронесся ураган - более 100 гектаров леса "снесло" за считанные минуты (видео)
На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды из-за сильных дождей На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды из-за сильных дождей
Погода на выходные: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами (карта)
В Украине сегодня будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами (карта) В Украине сегодня будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
В Киеве завтра температура до +24°, без осадков В Киеве завтра температура до +24°, без осадков

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
63 %
754 мм
6.2 м/с
9 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять