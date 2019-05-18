Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в отдельных областях Украины

09:39, 18 мая 2019
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По данным Укргидрометцентра, погода может ухудшиться в западных, Винницкой и Одесской областях.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в отдельных областях Украины.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в западных, Винницкой и Одесской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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