Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в отдельных областях Украины
По данным Укргидрометцентра, погода может ухудшиться в западных, Винницкой и Одесской областях.
Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в отдельных областях Украины.
По данным Укргидрометцентра, сегодня в западных, Винницкой и Одесской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+22°... +14°
- Днепр+26°... +14°
- Донецк+27°... +13°
- Житомир+23°... +14°
- Запорожье+27°... +16°
- Ивано-Франковск+22°... +13°
- Киев+23°... +13°
- Кировоград+27°... +15°
- Луганск+25°... +13°
- Луцк+22°... +14°
- Львов+21°... +13°
- Николаев+29°... +17°
- Одесса+29°... +17°
- Полтава+24°... +12°
- Ровно+22°... +14°
- Симферополь+28°... +15°
- Сумы+21°... +10°
- Тернополь+21°... +14°
- Харьков+23°... +12°
- Херсон+29°... +17°
- Хмельницкий+20°... +14°
- Черкассы+25°... +14°
- Чернигов+23°... +11°
- Черновцы+23°... +14°
Виргиния, США
+ 18 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+18 °
Влажность:78 %
Давление:751 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:05:54
Закат20:18
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей
- 12:55 На Корсике выпал снег