По Житомирской области пронесся ураган - более 100 гектаров леса "снесло" за считанные минуты (видео)

21:18, 17 мая 2019
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В Житомирской области в Новоград-Волынском и Емильчинском районах ликвидируют последствия урагана.

На Житомирщине ураган повредил более 100 гектаров леса.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, по этому поводу на месте, где прошел ураган, могут объявить чрезвычайную ситуацию местного уровня.

"Ураган-смерч, который пронесся через Новоград-Волынский, Емельчино и Городницу, беспощадно повредил лес. Более 100 гектаров леса "снесло" за считанные минуты", - сказано в сообщении.

Там также отмечается, что в Городницком и Новоград-Волынском лесхозах стихия уничтожила разновозрастные лиственные и хвойные насаждения и теплицы.

Вчера на Житомирщине прошел торнадо, который ознаменовался градом размером с куриное яйцо.

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Теги: #Житомирщина
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