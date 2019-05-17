По Житомирской области пронесся ураган - более 100 гектаров леса "снесло" за считанные минуты (видео)
В Житомирской области в Новоград-Волынском и Емильчинском районах ликвидируют последствия урагана.
На Житомирщине ураган повредил более 100 гектаров леса.
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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, по этому поводу на месте, где прошел ураган, могут объявить чрезвычайную ситуацию местного уровня.
"Ураган-смерч, который пронесся через Новоград-Волынский, Емельчино и Городницу, беспощадно повредил лес. Более 100 гектаров леса "снесло" за считанные минуты", - сказано в сообщении.
Там также отмечается, что в Городницком и Новоград-Волынском лесхозах стихия уничтожила разновозрастные лиственные и хвойные насаждения и теплицы.
Вчера на Житомирщине прошел торнадо, который ознаменовался градом размером с куриное яйцо.
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