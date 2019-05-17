В Киеве началось метеорологическое лето
Метеорологическая весна в столице продолжалась 69 дней.
С 13 мая в Киеве среднесуточная температура воздуха превышает +15°, что свидетельствует о начале метеорологического лета.
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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Метеорологическая весна в столице началась 4 марта и продолжалась 69 дней.
Отмечается, что в этом году метеорологическое лето пришло в Киев на один день раньше среднестатистических показателей. Раньше всего за 139 лет наблюдений оно начиналось в 1996 году - 22 апреля, а позднее всего - в 1990 и 2001 годах - 7 июня.
Напомним, в пятницу, 17 мая, в Киеве без осадков, температура до +24°.
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