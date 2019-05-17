В Киеве началось метеорологическое лето

16:12, 17 мая 2019
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Метеорологическая весна в столице продолжалась 69 дней.

В Киеве началось метеорологическое лето / фото УНИАН
В Киеве началось метеорологическое лето / фото УНИАН

С 13 мая в Киеве среднесуточная температура воздуха превышает +15°, что свидетельствует о начале метеорологического лета.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Метеорологическая весна в столице началась 4 марта и продолжалась 69 дней.

Отмечается, что в этом году метеорологическое лето пришло в Киев на один день раньше среднестатистических показателей. Раньше всего за 139 лет наблюдений оно начиналось в 1996 году - 22 апреля, а позднее всего - в 1990 и 2001 годах - 7 июня.

Напомним, в пятницу, 17 мая, в Киеве без осадков, температура до +24°.

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Теги: #Киев#погода
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