На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды из-за сильных дождей

15:07, 17 мая 2019
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Местами возможно частичное затопление сельскохозяйственных угодий.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН
На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Из-за сильных дождей на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 17 мая ожидаются подъемы уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2-1,0 м; на реках бассейнов Прута, Сирета на 0,3-1,3 м. Подъемы уровней воды будут проходить без отрицательных последствий.

17-18 мая на реках бассейнов Западного Буга (Львовская, Волынская обл.), Припяти (Волынская, Ривненская, Хмельницкая, Житомирская обл.), Ужа, Тетерева (Житомирская, Киевская обл.) на 0,1-0,5 м; на реке Стырь, ниже Хренницкого водохранилища, на 0,2-0,8 м, на отдельных участках рек дальнейшее затопление заводей, возможно частичное затопление сельскохозяйственных угодий.

В Карпатском регионе, в местах прохождения сильных ливней, возможно формирование значительного склонного и местного стока и образование небольших локальных селевых потоков.

17-19 мая - на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями 16 мая на 08:00. Местами возможен начальный выход воды на заводь. При значительных дождях возможно формирование значительного местного стока.

17 мая - на Тисе (на участке Хуст-Вилок), Днестре ниже Галича, Пруте ниже Коломыи в результате добегания паводковых вод с верховьев рек на 0,5-1,0 м, в пределах русла, без негативных последствий.

Напомним, в четверг, 16 мая, в Новоград-Волынском районе Житомирской области прошел разрушительный торнадо, также выпал град размером с куриное яйцо.

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Теги: #погода#река
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