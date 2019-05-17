"Какой-то июль, а не май": синоптик пообещала украинцам жару на выходных
Местами ожидается до +32 градусов.
На выходных в большинстве областей Украины ожидается жаркая погода, местами ожидается до +32 градусов.
На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 17 мая
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"На западе, а также в Винницкой и частично Одесской области ожидаются дожди и грозы, при грозах возможны град и шквалистое усиление ветра.
Температура воздуха в субботу-воскресенье составит +20...+25 градусов", - пишет она.
На остальной территории Украины будет "какой-то июль, а не май". Ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +25...+30 градусов. На востоке и юге местами до +32 градусов.
В Киеве на выходных будет солнечно, +23...+26 градусов.
Напомним, 17 мая в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +29°.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+25°... +15°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+24°... +16°
- Запорожье+30°... +17°
- Ивано-Франковск+21°... +12°
- Киев+25°... +15°
- Кировоград+28°... +16°
- Луганск+27°... +14°
- Луцк+23°... +15°
- Львов+21°... +11°
- Николаев+29°... +17°
- Одесса+27°... +17°
- Полтава+24°... +14°
- Ровно+25°... +15°
- Симферополь+30°... +15°
- Сумы+22°... +11°
- Тернополь+23°... +12°
- Харьков+25°... +12°
- Херсон+29°... +18°
- Хмельницкий+24°... +14°
- Черкассы+25°... +15°
- Чернигов+24°... +13°
- Черновцы+23°... +12°
Виргиния, США
+ 15 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+15 °
Влажность:77 %
Давление:750 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:26 %
Восход:05:55
Закат20:17
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей
- 12:55 На Корсике выпал снег