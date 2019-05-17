"Какой-то июль, а не май": синоптик пообещала украинцам жару на выходных

14:05, 17 мая 2019
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Местами ожидается до +32 градусов.

На выходных в Украине будет жарко / УНИАН
На выходных в Украине будет жарко / УНИАН

На выходных в большинстве областей Украины ожидается жаркая погода, местами ожидается до +32 градусов.

На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 17 мая

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"На западе, а также в Винницкой и частично Одесской области ожидаются дожди и грозы, при грозах возможны град и шквалистое усиление ветра.

Температура воздуха в субботу-воскресенье составит +20...+25 градусов", - пишет она.

На остальной территории Украины будет "какой-то июль, а не май". Ожидается сухая  жаркая погода с температурой воздуха +25...+30 градусов. На востоке и юге местами до +32 градусов.

В Киеве на выходных будет солнечно, +23...+26 градусов.

Напомним, 17 мая в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +29°.

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Теги: #погода#жара
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