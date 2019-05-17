Погода на выходные: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами (карта)

На юге температура до +29°.

На выходных в Украине будет тепло / фото УНИАН

На выходных в Украине сохранится теплая погода, в западных областях пройдут дожди с грозами.

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Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +23°. В воскресенье переменная облачность, +13°...+22°.

Во Львове в субботу гроза, ночью +14°, днем +22°. В воскресенье дождь с грозой, +15°…+21°.

В Луцке в субботу ночью +15°, днем +22°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +15°, днем +23°, гроза.

В Виннице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха +13°...+23°. В воскресенье до +23°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +17°, днем +29°. В воскресенье +16°...+27°.

В Харькове в субботу солнечно, температура ночью +12°, днем +22°. В воскресенье +13°...+23°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 18 мая / УНИАН

Прогноз на 19 мая / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +25°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +14°...+26°.

В Симферополе завтра без осадков, +17°...+29°. В воскресенье +15°...+15°, пройдет дождь.

Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +16°, днем +28°. В воскресенье без осадков, температура до +27°.

В Краматорске в субботу небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +25°. В воскресенье температура до +25°, без осадков.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +25°. В воскресенье +11°...+24°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +17°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +8°, днем +18°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +14°, днем +23°. В воскресенье ливень, ночью +13°, днем до +22°.

В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +22°. В воскресенье температура до +22°, гроза.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +21°, в воскресенье дождь с грозой, температура воздуха +13° …+23°.

В Затоке в субботу солнечно, ночью +17°, днем +27°. В воскресенье без осадков, температура до +25°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +27°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +16° …+26°.

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