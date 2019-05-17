Погода на выходные: в Украине будет тепло, местами пройдут дожди с грозами (карта)
На юге температура до +29°.
На выходных в Украине сохранится теплая погода, в западных областях пройдут дожди с грозами.
На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 17 мая
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +23°. В воскресенье переменная облачность, +13°...+22°.
Во Львове в субботу гроза, ночью +14°, днем +22°. В воскресенье дождь с грозой, +15°…+21°.
В Луцке в субботу ночью +15°, днем +22°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +15°, днем +23°, гроза.
В Виннице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха +13°...+23°. В воскресенье до +23°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +17°, днем +29°. В воскресенье +16°...+27°.
В Харькове в субботу солнечно, температура ночью +12°, днем +22°. В воскресенье +13°...+23°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +25°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +14°...+26°.
В Симферополе завтра без осадков, +17°...+29°. В воскресенье +15°...+15°, пройдет дождь.
Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +16°, днем +28°. В воскресенье без осадков, температура до +27°.
В Краматорске в субботу небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +25°. В воскресенье температура до +25°, без осадков.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +25°. В воскресенье +11°...+24°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +17°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +8°, днем +18°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +14°, днем +23°. В воскресенье ливень, ночью +13°, днем до +22°.
В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +22°. В воскресенье температура до +22°, гроза.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +21°, в воскресенье дождь с грозой, температура воздуха +13° …+23°.
В Затоке в субботу солнечно, ночью +17°, днем +27°. В воскресенье без осадков, температура до +25°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +27°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +16° …+26°.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +15°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+24°... +16°
- Запорожье+28°... +17°
- Ивано-Франковск+22°... +10°
- Киев+25°... +15°
- Кировоград+28°... +16°
- Луганск+27°... +14°
- Луцк+22°... +15°
- Львов+21°... +11°
- Николаев+29°... +17°
- Одесса+27°... +17°
- Полтава+24°... +14°
- Ровно+22°... +15°
- Симферополь+31°... +16°
- Сумы+22°... +11°
- Тернополь+22°... +12°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+29°... +18°
- Хмельницкий+23°... +14°
- Черкассы+25°... +15°
- Чернигов+24°... +13°
- Черновцы+23°... +12°
- 12:55 На Корсике выпал снег