В Житомирской области пронесся мощный торнадо и выпал огромный град (видео)

Торнадо пронесся в Новоград-Волынском районе.

На Житомирщине пронесся торнадо / novograd.city

В четверг, 16 мая, в Новоград-Волынском районе Житомирской области прошел разрушительный торнадо, также выпал град размером с куриное яйцо.

Соответствующее видео разместили в Facebook очевидцы происшествия, передает корреспондент УНИАН.

Напомним, в ночь на 22 сентября 2017 года в Бердичевском районе Житомирской области выпал аномально большой град. Он был настолько разрушительным, что была объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня.