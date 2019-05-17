В Житомирской области пронесся мощный торнадо и выпал огромный град (видео)
Торнадо пронесся в Новоград-Волынском районе.
В четверг, 16 мая, в Новоград-Волынском районе Житомирской области прошел разрушительный торнадо, также выпал град размером с куриное яйцо.
Соответствующее видео разместили в Facebook очевидцы происшествия, передает корреспондент УНИАН.
Напомним, в ночь на 22 сентября 2017 года в Бердичевском районе Житомирской области выпал аномально большой град. Он был настолько разрушительным, что была объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня.
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