На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 17 мая

09:45, 17 мая 2019
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Ожидаются порывы ветра до 15-20 м/сек.

На западе Украины ожидаются грозы / фото УНИАН
На западе Украины ожидаются грозы / фото УНИАН

В пятницу, 17 мая, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

В Украине сегодня будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"17 мая днем в западной части страны местами грозы и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни погода в Украине будет теплым, похолодание ожидается с середины следующей недели.

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Теги: #погода#Гроза#штормовое предупреждение
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