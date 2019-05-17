На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 17 мая

Ожидаются порывы ветра до 15-20 м/сек.

На западе Украины ожидаются грозы / фото УНИАН

В пятницу, 17 мая, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"17 мая днем в западной части страны местами грозы и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни погода в Украине будет теплым, похолодание ожидается с середины следующей недели.