В Украине сегодня будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

08:00, 17 мая 2019
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На юге температура до +29°.

В Украине сегодня будет тепло / Фото УНИАН
В Украине сегодня будет тепло / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 мая в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +29°.

В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, когда испортится погода

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +27°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +29°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +24°.

В северных областях без осадков, температура до +24°. В центре практически без осадков, температура до +27°.

Прогноз на 17 мая / УНИАН
Прогноз на 17 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 мая - Пелагея Заступница, День баклушников. Если соловьи запели, то весна будет плодородной.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#Гроза
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