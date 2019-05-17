В Украине сегодня будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
На юге температура до +29°.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 мая в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +29°.
В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, когда испортится погода
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +27°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +29°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +24°.
В северных областях без осадков, температура до +24°. В центре практически без осадков, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 17 мая - Пелагея Заступница, День баклушников. Если соловьи запели, то весна будет плодородной.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +15°
- Днепр+26°... +15°
- Донецк+27°... +14°
- Житомир+23°... +15°
- Запорожье+26°... +17°
- Ивано-Франковск+22°... +9°
- Киев+24°... +14°
- Кировоград+27°... +15°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+22°... +14°
- Львов+21°... +11°
- Николаев+28°... +17°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+24°... +13°
- Ровно+22°... +15°
- Симферополь+31°... +16°
- Сумы+23°... +10°
- Тернополь+23°... +13°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+29°... +18°
- Хмельницкий+23°... +14°
- Черкассы+25°... +14°
- Чернигов+24°... +12°
- Черновцы+23°... +12°
Виргиния, США
+ 16 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+16 °
Влажность:74 %
Давление:751 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:26 %
Восход:05:55
Закат20:17
Видимость:16 км
Фаза луны:
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