В Киеве завтра температура до +24°, без осадков
В столице завтра будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 17 мая, в Киеве без осадков, температура до +24°.
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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер восточный, до 5,1 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:09, а зайдет в 20:39.
Как сообщал УНИАН, 17 мая в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +29°.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +14°
- Днепр+28°... +15°
- Донецк+27°... +15°
- Житомир+19°... +15°
- Запорожье+28°... +16°
- Ивано-Франковск+18°... +9°
- Киев+25°... +15°
- Кировоград+28°... +16°
- Луганск+27°... +14°
- Луцк+18°... +12°
- Львов+16°... +10°
- Николаев+29°... +16°
- Одесса+24°... +14°
- Полтава+26°... +15°
- Ровно+20°... +13°
- Симферополь+28°... +15°
- Сумы+24°... +13°
- Тернополь+18°... +10°
- Харьков+26°... +15°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+20°... +11°
- Черкассы+26°... +16°
- Чернигов+23°... +14°
- Черновцы+17°... +11°
Виргиния, США
+ 15 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+15 °
Влажность:67 %
Давление:752 мм
Ветер: 6.6 м/с
Вероятность осадков:20 %
Восход:05:56
Закат20:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
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