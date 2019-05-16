В Киеве завтра температура до +24°, без осадков

17:00, 16 мая 2019
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В столице завтра будет тепло.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 17 мая, в Киеве без осадков, температура до +24°.

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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер восточный, до 5,1 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:09, а зайдет в 20:39.

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +29°.

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Теги: #Киев#погода
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