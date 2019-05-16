Завтра в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

16:30, 16 мая 2019
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На юге температура до +29°.

Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 мая в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +29°.

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Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +27°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +16°, днем до +29°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +10°, днем до +24°.

В северных областях без осадков, температура ночью до +12°, днем до +24°. В центре практически без осадков, температура ночью до +14°, днем до +27°.

Согласно народному прогнозу, 17 мая - Пелагея Заступница, День баклушников. Если соловьи запели, то весна будет плодородной.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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