Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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В четверг, 16 мая, у берегов Индии произошло землетрясение магнитудой 4,9.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 124 км на юго-восток от населенного пункта Моэан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, у северо-восточного побережья островов Амами и Осима японской префектуры Окинава в среду, 15 мая, произошло землетрясение магнитудой 5,5.