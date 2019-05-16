У берегов Индии произошло землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В четверг, 16 мая, у берегов Индии произошло землетрясение магнитудой 4,9.
В Греции произошло мощное землетрясение
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 124 км на юго-восток от населенного пункта Моэан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, у северо-восточного побережья островов Амами и Осима японской префектуры Окинава в среду, 15 мая, произошло землетрясение магнитудой 5,5.
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